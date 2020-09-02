Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 462 oldu. Bugün 107 bin 927 test yapılırken, 1596 yeni vaka tanısı konuldu, 947 kişi ise iyileşti.