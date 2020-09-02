Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 462 oldu. Bugün 107 bin 927 test yapılırken, 1596 yeni vaka tanısı konuldu, 947 kişi ise iyileşti.
Türkiye'de Covid-19'dan bugün 45 kişi hayatını kaybetti
02.09.2020 - 20:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 462 oldu. Bugün 107 bin 927 test yapılırken, 1596 yeni vaka tanısı konuldu, 947 kişi ise iyileşti.
Etiketler : türkiye,koronavirüs,covid-19,
729047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729047.aspx
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