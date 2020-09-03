Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek ile çok sayıda CHP'li vekil ile belediye başkanı katıldı. Muhasebeci Reşat Elgin’in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra kaçarak Denizli’de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile 36 kişi gözaltına alınmış, Güleç ve Elgin’le birlikte 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken başkanlık görevini sürdüren Vefa Salman, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “zimmet” suçlarından İçişleri Bakanlığınca 27 Şubat’ta geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme tarafından kabul edilen 150 sayfadan oluşan iddianamede, eski başkan Salman’ın, “denetim görevini ihmal, irtikâba göz yumma ve zimmet” suçlarından üç aydan 18 seneye kadar hapsi isteniyor. İHA