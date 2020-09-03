Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’a üç gün önce demir atan “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın Katar Emîri Şeyh Tamim bin Hamad Âl-Sani’nin kardeşlerinden biri ve ailesi için hazırlandığı ortaya çıktı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Jumbo jet ile gelen aile için üst düzeyde tedbirler alındı. Polis ekiplerinin eskortluğunda yata geçen aileye denizde de sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. Özel jetten indirilen iki kamyon eşya da yata getirildi. İki saatlik bir sürede ancak taşınan 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personeli ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği ifade edildi. Emîr’in kardeşi, beş çocuğu ve hanımı ile yüzen sarayda Bodrum'un mavi sularının tadını çıkaracak. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emîri’nin kardeşinin otomobili kendisinin kullanması da dikkatlerden kaçmadı.