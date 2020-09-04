Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni’nde İstanbul Barosuna, açlık grevinden ölen DHKP-C terör örgütü üyesi Ebru Timtik’in pankartının asılmasına tepki göstermişti. Erdoğan “Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız” demişti. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından, AK Parti kurmaylarının bu konuda yaptığı çalışmalar da netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, yeni yasama döneminde Avukatlık Kanunu’nda yeni bir düzenleme yapacak. Buna göre, Avukatlık Kanunu’nun 134’ncü maddesinde yer alan ‘avukatların disiplin cezalarının uygulanacağı haller’ başlıklı kısım yeniden tanımlanacak. AK Parti kurmayları, söz konusu maddenin ‘muğlâk’ bir ifade bir ifade olduğu, bu nedenle hangi hallerde meslekten çıkarma cezasının uygulanacağının açıkça ifade edilmediğini belirtiyor.

HERHANGİ BİR İÇERİK YOK

Maddede, ‘avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleriyle meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında disiplin cezaları uygulanır’ hükmü yer alıyor. Ancak, ‘terör örgütü propagandası yapan, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olanlarla’ ilgili herhangi bir içerik yer almıyor. Bu nedenle, sistemde yaşanan sorunların çözülmesi için, 134’üncü maddenin yeniden düzenlenerek, ‘terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlar meslekten ihraç edilir’ ifadesinin maddeye ekleneceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları “Avukatların davranışları cezalandırılmıyor. 134’üncü maddede avukatların neye göre cezalandırılacağına dair açık bir hüküm olmadığı için barolar işlem yapmıyor. Fiil tanımı ve somut bir kavram olmadığı için var olan disiplin hükümleri uygulanmıyor. Bizim buna yeni bir tanım getirmemiz gerekiyor. O yüzden maddeyi açık açık yazacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ YASAMA YILINA YETİŞECEK

Öte yandan, AK Parti’nin, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki uygulamaları incelemeye başladığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, çalışmalarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Düzenlemenin, yeni yasama yılında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.