Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti. Yunanistan’ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye’nin hak ile menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı. Erdoğan, meseleyle ilgili Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.