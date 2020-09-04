Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından Covid-19'a yakalandıklarını açıklayan Yıldırım "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesine başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Dua eder dua bekleriz. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Binali Yıldırım ve eşine, yayınladığı mesajla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan Binali Yıldırım ile birlikte aynı botta rafting yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.