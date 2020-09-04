Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor.
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
04.09.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor.
Etiketler : Bekir Pakdemirli,Denizli,orman yangını,
729408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729408.aspx
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