Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın milis işbirlikçi yapısında oldukları ve 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve Yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayında teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen F.P., A.B., M.Ç. ve B.Ş. isimli şahıslar, ev ve eklentilerinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı
04.09.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti’li meclisi üyesi ve yeğeninin öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 4 terör örgütü yanlısı yapılan operasyonla yakalandı.
Etiketler : erzurum,ak parti,
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