Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla mücadeleyle ilgili Diyarbakır'da açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Filyasyon ekiplerimizin sayılarını hızla artırıyoruz. Temaslılara ulaşma süremizi kısaltıyoruz" dedi.

Bakan Koca, "Düğünler ve asker uğurlamaları maalesef mesafenin unutulduğu, maskenin takılmadığı ortamlar oldu. İzolasyon kurallarına uyma konusunda herkes daha dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımız için ek ödeme konusunda çalışmalar yapıldı. Bugün ya da yarın yayınlanacak" dedi.