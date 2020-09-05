Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Personel Alacak! Peki başvuru detayları neler? İşte detaylar... Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

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