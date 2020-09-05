Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.