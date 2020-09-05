AFAD, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.
AFAD'dan Giresun uyarısı!
05.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.
Etiketler : AFAD,
729719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729719.aspx
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