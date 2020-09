Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı Covid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır.

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı Covid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşılmıştır.

Ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Maalesef virüsün önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretemedi. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz.

"MASKE, MESAFE DİYORUZ UYULMUYOR"

Sürekli söylememize rağmen bu tavsiyelere uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Aksi takdirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan tehdidin kapısını açmış oluruz.

"HER VATANDAŞ KENDİ TEDBİRİNİ UYGULAYACAKTIR"

Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Milletimizin her bir ferdini tedbirlere uyarak, salgını ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz.

Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

"SİYASİ ENTRİKA SENARYOLARINI YIRTIP ÇÖPE ATACAĞIZ"

Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor.

Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var.

"HER TÜRLÜ İHTİMALE VE SONUCA HAZIRIIZ"

(Doğu Akdeniz mesajı) Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya masada ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız. Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz.