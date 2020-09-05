Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır.
Sağlık Bakanı Koca: Kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır
05.09.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır.
Etiketler : Fahrettin Koca,
729733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729733.aspx
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