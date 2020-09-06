Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladı
06.09.2020 - 12:53 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Akdeniz Fırtınası,
729940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729940.aspx
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