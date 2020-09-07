Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.

"Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Covid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık" dedi.