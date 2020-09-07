Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
07.09.2020 - 17:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Serdar Aslan,şehit,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
730214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730214.aspx
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