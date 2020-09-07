Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.