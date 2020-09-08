10 Eylül’e kadar sürecek tatbikat bu yıl Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. İyi niyet girişimleri ve diyalog çağrılarına olumlu cevap alamayan Türkiye ve KKTC, bu tatbikatla Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanı sıra destekçileri Fransa ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) gibi ülkelere sahada askerî düzeyde de mesaj vermiş olacak. Bilindiği üzere Türkiye, Akdeniz’deki gerginlik sebebiyle tatbikatı bir ay evvel başlatmıştı.
Tatbikat sürüyor: Akdeniz'de gövde gösterisi
08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC ile her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” devam ediyor.
Etiketler : Akdeniz,tatbikat,
730295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730295.aspx
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