Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Eylül’e kadar sürecek tatbikat bu yıl Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. İyi niyet girişimleri ve diyalog çağrılarına olumlu cevap alamayan Türkiye ve KKTC, bu tatbikatla Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanı sıra destekçileri Fransa ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) gibi ülkelere sahada askerî düzeyde de mesaj vermiş olacak. Bilindiği üzere Türkiye, Akdeniz’deki gerginlik sebebiyle tatbikatı bir ay evvel başlatmıştı.