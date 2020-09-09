Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narko teröre darbe Diyarbakır Lice’de Bugün, Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'ın Lice'de dev uyuşturucu operasyonu
09.09.2020 - 00:34 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.
Etiketler : Diyarbakır,Lice,süleyman soylu,
730503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730503.aspx
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