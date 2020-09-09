Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “11 İlimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” dedi.
Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle görüştü
09.09.2020 - 01:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı videokonferans yöntemiyle görüştü.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,koronavirüs,
730508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730508.aspx
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