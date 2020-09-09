Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu Twitter'dan müjdeyi verdi
09.09.2020 - 01:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını bildirdi.
Etiketler : süleyman soylu,içişleri bakanı,evlat nöbeti,
730509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730509.aspx
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