“Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede şunlar var:
∂ Ülke genelinde, evden dışarı çıkan herkes maske takmak mecburiyetinde.
∂ Artık şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kesinlikle alınmayacak.
∂ Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.) ve metrobüslerde fiziki mesafe kuralına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu alınabilecek.
∂ Restoran, kafe vb. bütün yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.
∂ Kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler artırılacak.
∂ Uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlar tarafından gerekli hassasiyet gösterilecek. İHA
Ev hariç her yerde maske mecburi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, artan korona vakaları sonrası yeni bir ‘Tavsiye Kararı’ hazırladı.
“Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede şunlar var:
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