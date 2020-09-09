Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede şunlar var:

∂ Ülke genelinde, evden dışarı çıkan herkes maske takmak mecburiyetinde.

∂ Artık şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kesinlikle alınmayacak.

∂ Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.) ve metrobüslerde fiziki mesafe kuralına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu alınabilecek.

∂ Restoran, kafe vb. bütün yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

∂ Kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler artırılacak.

∂ Uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlar tarafından gerekli hassasiyet gösterilecek. İHA