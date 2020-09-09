Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgüt üyeleri için tutulan avukatların KCK yapısı içerisinde yer alan belirli avukatlar olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı: "KCK yapılanmasının PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan işlem gören kişilere sadece (KHK ile kapatılan) Özgür Hukukçular Derneğinde (ÖHD) yer alan avukatlardan ayarlama yaptığı anlaşılmaktadır ancak örgüt, ÖHD'de yer alan tüm avukatları görevlendirmemektedir. Görevlendirmeler belli isimler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu şekilde avukat görevlendirme faaliyeti 'gölge baro' olarak adlandırılmıştır."