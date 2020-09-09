Örgüt üyeleri için tutulan avukatların KCK yapısı içerisinde yer alan belirli avukatlar olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı: "KCK yapılanmasının PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan işlem gören kişilere sadece (KHK ile kapatılan) Özgür Hukukçular Derneğinde (ÖHD) yer alan avukatlardan ayarlama yaptığı anlaşılmaktadır ancak örgüt, ÖHD'de yer alan tüm avukatları görevlendirmemektedir. Görevlendirmeler belli isimler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu şekilde avukat görevlendirme faaliyeti 'gölge baro' olarak adlandırılmıştır."
Terör örgütü PKK/KCK'dan "gölge baro" taktiği
09.09.2020 - 05:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün, gözaltına alınan mensupları için avukat ayarlamada izlediği yol detaylı şekilde anlatıldı.
Etiketler : pkk,
730533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730533.aspx
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