Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahsis edilen alanın pandemi hastanesi olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada'daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir. Salgınla mücadele çerçevesinde Heybeliada'ya yeniden bir pandemi hastanesi inşası planlanması hâlinde söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır.