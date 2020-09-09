Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının güvenlik kamera kayıtlarında, örgüt elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar, örgüt yöneticisi tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer ile bazı sanıkların, operasyonun yapıldığı gün Kandilli'deki villaya polisler gelmeden kısa bir süre önce bir bahçe içindeki merdivenlerden indikleri görülüyor. Görüntülerde kaçan örgüt mensuplarının elindeki çantalar dikkat çekiyor.
Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı
09.09.2020 - 06:14 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adnan Oktar organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar'ın, örgüte yönelik operasyonun yapıldığı 11 Temmuz 2018 sabahı Kandilli'deki villasından kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler : adnan oktar,
730535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730535.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER