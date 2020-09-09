Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız
09.09.2020 - 22:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
Etiketler : dışişleri bakanı,mevlüt çavuşoğlu,
730697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730697.aspx
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