Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın cenazesi Hatay’da düzenlenen törenin ardından uçakla Isparta’ya gönderildi. Dün saat 13.25 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inen uçağı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askerî erkan ve şehidin ailesi karşıladı. Isparta Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan şehidin eşi Emine Erdoğan ayakta durmakta güçlük çekerken; sağlık görevlileri bir an olsun şehidin eşini yalnız bırakmadı. Şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elifnaz ile kayınvalidesini alan uçak, şehidin memleketi Çanakkale’ye geçti. Şehidin kayınvalidesinin uçağa tekerlekli sandalye ile bindirildiği görüldü. Vali Seymenoğlu da şehidin ailesine uçağa kadar eşlik etti. Şehit Erdoğan'ın naaşı, Çanakkale Belediyesi Yeni Şehir Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Erdoğan’ın cenazesinin, bugün şehir mezarlığında toprağa verilmesi planlanıyor... Öte yandan Tunceli’de görev yapan Isparta Keçiborlu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Isparta Keçiborlu doğumlu olan Çatal’ın ailesine Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından haber verildiği öğrenildi.