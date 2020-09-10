Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
10.09.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Etiketler : Erol Mütercimler,
730817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730817.aspx
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