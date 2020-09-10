Sivas’ta pandemi hastanesine dönüştürülen Çok Amaçlı Geriatri Merkezi (ÇAGEM) sağlığına kavuşan bir hastayı daha alkışlarla uğurladı. Geçtiğimiz hafta Hafik ilçesi Pusat köyünden nefes darlığı şikayeti ile dest yapılan 70 yaşındaki Seher Güneş’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Beş hastanede tedavi gören yaşlı kadın sağlığına kavuşunca bugün taburcu edildi. Alkışlarla uğurlanan yaşlı kadın, tedavi boyunca kendisi ile çok güzel bir şekilde ilgilenildiğini ifade edip sağlık çalışanlarına dualar etti.
70 Yaşında Covid-19’u yendi, alkışlarla uğurlandı
10.09.2020 - 13:49 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta 70 yaşında yakalandığı Covid-19’u yenmeyi başaran yaşlı kadın sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : covid 19,koronavirüs,sivas,
730847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730847.aspx
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