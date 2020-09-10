Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek
10.09.2020 - 16:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
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730876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730876.aspx
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