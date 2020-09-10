Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.