Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmada katılımcılara 140’ın üzerinde farklı içerik gösterildi ve bunlara verilen tepkiler analiz edildi. İşte sonuçlar...

∂ Video izlemek Z kuşağı gençlerinin hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor. Gençler, YouTube, Netflix, Instagram gibi video içerikler sunan platformları yoğun olarak kullanıyor, video ile iletişimi tercih ediyor.

∂ Z kuşağı, kendi dünyasının merkezine oyunu koymuş durumda. Oyunlardaki başarısızlık gençleri, gerçek dünyadaki başarısızlıklardan daha fazla etkiliyor.

∂ Z kuşağı öğrencileri üniversitede bölüm seçiminin çok önemli olduğunu belirtiyor fakat kendilerinin bu konuda yeterince iyi olamayacaklarını düşünüyor ve bu sebeple ileride rahat bir hayat yaşayamayacaklarına da inanıyor.

∂ Hoşlanmadıkları işler yerine, yemek ve yaşamak için yeterli paraya sahip olacakları hoşlandıkları işlerde çalışmak istiyorlar. Bu sayede kendilerine daha fazla zaman ayırıp sosyalleşmeyi ve gönüllü organizasyonlara katılmayı düşünüyorlar.