Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Önce Meis adasını silahlandıran Yunanistan, şimdi de Karaada'ya asker çıkardı. Karaada'daki Yunan askerinin hareketliliği kameralara yansıdı. Yunan güvenlik güçlerinin, nöbet değişimi yaptığı kaydedildi. Adadaki bazı sivil binaların karargâha dö-nüştürülmesi, Atina yönetiminin tansiyonu yükseltici tavrının bir başka yansıması oldu. Geçtiğimiz hafta Fransız haber ajanslarının servis ettiği bir fotoğrafa göre, Doğu Akdeniz’deki Meis adasında yoğun bir Yunan askerinin sevkiyatı gözler önüne serilmişti. Fotoğrafların servis edilme amacının ise Yunan medyası tarafından Türkiye'ye gözdağı olarak yorumlanmıştı.