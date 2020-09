Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurul üyelerinin önerilerini dinleyerek tek tek not aldı. Toplantıda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda yüzde 100 haklı olduğu vurgulanırken, “Türkiye haklı ama Türkiye’nin haklılığını kamuoyuna ve dünyaya doğru anlatmak gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşanan gerginliği hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesinde bir Türk iş adamının büyük rol oynadığına dikkat çeken üyeler, ülkeler arası ilişkilerde iş adamlarının sürece katkı yapabileceğine dikkat çekti. YİK üyeleri, akademisyenlerin de bölgelerle ilgili deneyimlere sahip olduğunu ifade ederek, her kesimden görüşlerin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerileri not alarak, araştırma yapılması konusunda talimat verdiği belirtildi. Erdoğan’ın toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun her gün ayrı bir ülkeyle diplomasi trafiği yürütmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sayın Çavuşoğlu, saatlerce uyumadan çalışıyor. Her gün farklı bir ülkede çok başarılı işler yürütüyor” dediği de öğrenildi.