Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.
MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonunda Türkiye'ye getirilen İsa Özer tutuklandı
11.09.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.
Etiketler : isa özer,ukrayna,pkk,
731141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731141.aspx
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