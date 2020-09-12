MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
12.09.2020 - 09:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
731279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731279.aspx
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