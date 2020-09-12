Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Kevser Camisi'ne getirildi.

Şehidin eşi Kübra Top ve kız kardeşi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehidin çocukları Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan tabuta dokundu.

Şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top'u yakınları teskin etmeye çalıştı.

Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit olmuştu.