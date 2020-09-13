Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çöllerde görmeye alıştığımız toz fırtınası dün Ankaralıların yüreğini ağzına getirdi. Öğleden sonra Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran dev toz bulutları sebebiyle başkentte göz gözü görmedi. Şehir merkezinde trafik alt üst olurken Polatlı'da fırtınayla birlikte yer yer yıldırım düşmesi yüzünden küçük çaplı yangınlar çıktı. Ardından şiddetli rüzgâr yerini yağmura bıraktı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralandı" dedi. Fırtına sebebiyle bir çiftlik yıkılırken, Polatlı’da mevsimlik işçilerin çadırları uçtu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye 170 çadırla birlikte bütün ihtiyaç maddelerinin gönderildiğini söyledi. Başkentte 2013'te de benzer bir fırtına görülmüş ama şiddeti bu kadar olmamıştı. Bu tabiat olayını değerlendiren uzmanlar, şunları söyledi: Sağanak yağış öncesinde meydana gelen saatteki hızı 80-90 kilometreye ulaşan rüzgâr, toz fırtınasına yol açtı. Polatlı'da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir 'toz duvarı' şeklinde nitelendiriliyor. Bu hadise Konya-Karapınar civarında sıklıkla yaşanıyor. Uzun süre yağmur yağmaması da toz kalkmasını büyüttü. Akdeniz'deki hortumlar gibi bu tür fırtınalara da alışmalıyız.

NE YAPMALI?

Meteoroloji, bugün Ankara için yağış uyarısında bulundu ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kum fırtınası sırasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Gözlerinizi koruyun. Sığınacak korunaklı bir yer arayın. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.