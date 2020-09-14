Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak İstanbul Esenler’de kendini hoca olarak tanıtan ve kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahıs haberi sosyal medyada köpürtüldü, gizli video kayıtları yayınlandı. Haber üzerinden din düşmanlığı yapıldı. Gözaltına alınarak tutuklanan B.D. adlı şahsın terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ve HDP’nin programlarına katıldığı ortaya çıktı.