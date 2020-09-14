Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Rehber Koruyucu Aile Sistemi”ni başlatan ve mentörlük sistemini getiren Bakanlık, Türkiye genelinde sayıları 6 bin 200’ün üzerinde olan koruyucu aileler arasından seçtiği deneyimli koruyucu aileler ile aday aileleri eğitecek. Deneyimli koruyucu ailelerin hizmetin içinde daha fazla rol almasını sağlayacak proje ile koruyucu aile sistemine dâhil olan ailelerin desteklenmesi planlanıyor. Rehber Koruyucu Aile Sistemi ile aday ve yeni ailelerin çocuk bakımı ve sağlıklı gelişimleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak, aileden aileye tecrübe aktarımı sağlanacak. İHA