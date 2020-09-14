AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Suriye’nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz
14.09.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti,Ömer Çelik,Kızılay,saldırı,
731775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731775.aspx
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