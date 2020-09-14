Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin’de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken, en az 22 sivili de yaraladı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığından Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama
14.09.2020 - 21:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Afrin,patlama,
731884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731884.aspx
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