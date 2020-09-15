Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatbikatın tamamlanmasının ardından personele hitap eden Bakan Akar şunları söyledi: Biz Kıbrıs'ı millî mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dâhilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimize karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Bizim buradaki haklarımızdan fedakârlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil.