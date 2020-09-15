Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıllık evli olan şehidin eşi Gül Aktay, törene kucağında kundaktaki 21 günlük bebeği Göktür Efe ile birlikte katıldı. Güçlükle ayakta duran ve gözyaşlarını tutamayan şehit eşinin, kundaktaki bebeğinin yüzünü açıp babasının fotoğrafını gösterdiği anlar yürek burktu. Şehit asker koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Nasreddin Hoca Meydanı'nda öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Şehit Aktay'ın naaşı, Akşehir Şehitliği’nde toprağa verildi. Öte yandan çatışmanın yaşandığı bölgede yapılan operasyonda şehit Sinan Aktay’ın kanı yerde kalmadı. Turuncu listede aranan terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren Ahmet Akman'ın ölü ele geçirildi.