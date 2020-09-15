Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA’ya konuşan Perinçek, şunları söyledi:

1996 yılıydı. O zaman Lâtif Bey’in başında bulunduğu Yazarlar Vakfı gibi bir kuruluş vardı. Beyoğlu’nda bulunan partimizin il merkezine geldiler. Beşinci katta kendilerini kabul ettim. On üç kişi olarak geldiler. Başlarında Lâtif Bey vardı. Sohbetler ettikten sonra bana, Fetullah Gülen ile bir otel lobisinde buluşup kamuoyuna ve basına bir fotoğraf karesi vermenin Türkiye’de barışa hizmet edeceğini belirttiler.

EROL MÜTERCİMLER ARADI

Yaptıkları bu öneriyi mümkün değil diyerek reddettim. Fetullah Gülen’in bizim terör örgütü olarak gördüğümüzün bir yapının yıllardır başında olduğunu belirtim. Bu konuşmaların ardından beni Erol Mütercimler aradı. ‘Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Hâlbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar’ dedi. 5 milyon Türk lirası değil 5 milyon dolar teklif ettiler. Ben de değil 5 milyar dolar, dünyayı verseniz de olmaz dedim. İSTANBUL İHA