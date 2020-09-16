MSB: İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8, ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esad rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.
İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırı
16.09.2020 - 14:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8, ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esad rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.
Etiketler : MSB,
732267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732267.aspx
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