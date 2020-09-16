Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8, ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esad rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.