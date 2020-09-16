İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi
16.09.2020 - 17:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt’te 5 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,Siirt,terörist,
732300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732300.aspx
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