Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın sebebiyle ölüm gerçeğini tanıdğımız ilk vefattan sonra çok şey yaşadık. Kaybettiğimiz ilk hastadan sonra 7 bin 185 hayat benzer şekilde son buldu. Bugün ağır hasta sayımız bin 300 ün üzerinde.

Bugün biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. İşte bu sebeple yapacağım konuşmanın içeriği de farklı olacak. DSÖ verilerine göre dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybeden insan sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

Gençler engellenmişlik duygularıyla başbaşa. Yaşlılarda ölüm kaygısı hatta suçluluk psikolojisi gelişmiş durumda.

Bilmenizi isterim ki gerçekjte düşünüldüğü şekil yalnız değilsiniz. Sizi düşünen aileniz olduğu gibi sizi düşünen bir devletiniz var. Sağlık ordunuz var. Bilmelisiniz ki koronavirüs salgını, sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

Biz kendi yurttaşı önünde, vermesi gereken insanlık sınavını veremeyen duruma düşmedik. Biz güçlüyüz ve güçlü kalmaya devam etmeliyiz.

Salgının başından bu yana pozitif tanı konmuş her hastamız, gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır, almaya devam etmektedir.

Virüsün iz sürücüleri olan, filyasyon ekibi sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır.

Salgına verdiğimiz karşı savaşta bu görevli öncü birliklerin dünyada bir örnekleri olmadığını biliyorsunuz. Sadece durumu ilerlemiş hastalarla ilgilenen ülkeler filyasyon ekibine ihtiyaç duymamaktadır. Salgınla mücadelede uyguladığımız tespit stratejisi sağlık sistemimize sorumluluk yüklüyor. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Sonucu pozitif olan herkesin tedavisi yapılıyor.

Biz kendi yurttaşı önünde, vermesi gereken insanlık sınavını veremeyen duruma düşmedik. Biz güçlüyüz ve güçlü kalmaya devam etmeliyiz.

Salgının başından bu yana pozitif tanı konmuş her hastamız, gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır, almaya devam etmektedir.

Virüsün iz sürücüleri olan, filyasyon ekibi sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır.

Salgına verdiğimiz karşı savaşta bu görevli öncü birliklerin dünyada bir örnekleri olmadığını biliyorsunuz. Sadece durumu ilerlemiş hastalarla ilgilenen ülkeler filyasyon ekibine ihtiyaç duymamaktadır. Salgınla mücadelede uyguladığımız tespit stratejisi sağlık sistemimize sorumluluk yüklüyor. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Sonucu pozitif olan herkesin tedavisi yapılıyor.

İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi sağlık çalışanlarının yerine koyun. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek kendinizi virüsten korumanızdır. Elinizden geleni yapın. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Eşi benzeri fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın. Yayımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım.

‘HES UYGULAMASININ İNDİRİLMEDİĞİ CEP KALMAMALIDIR’

Özellikle 2 ayda bulaşma hızlanmış durumda. Tespit eden vakaların çevrisine ulaşmaya çalışsakta tüm taşıyıcıları bilmemiz mümkün değildir. Kesin olan sizin yardımınız olmadan bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğidir. Artan tehdide karşı bakanlığımız sizlere kolaylaştırıcı bazı hizmetler sunuyor. Bunlardan biri HES mobil uygulamasıdır. HES uygulamasının indirilmediği cep kalmamalıdır. Girip çıkacağınız mekanlar için güncel veri risk taraması yapıyor. Kullanılması ise basit bir telefon işlemi kadar kolaydır. Karantina koşullarına uyulup uyulmadığını bu uygulama ile kontrol ediyoruz. Karantinadan çıkan kişileri böyle tespit ediyoruz.

İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi HES uygulamasıyla engellenmiştir.

‘SALGIN KONUSUNDA HEPİMİZ TEYAKKUZA GEÇELİM’

Salgın maalesef herkes tarafından aynı şekilde önemsenmiyor. Her vakada hastalık tablosunun görülmediği hepimizin malumudur. Kişi kendisini düşünmese bile başkasını düşünmeye vicdanen ahlaken mecburdur.

Hiç kimse "hasta olursam sağlık çalışanlarım tedavimi yapar" kolaylığına düşmemelidir. Sağlık çalışanlarımızın en büyük motivasyonu hasta sayısının azaldığını görmektir. Onlara destek verelim.

Koronavirüsün toplumdaki yeri artıyor. Durum salgının kontrolden çıktı şekilde arttığı algısı yanlış olacaktır.

Bizler bu savaşta herkesin bizlerle aynı kararlılıkta olduğuna inanıyoruz. Testlerini yapan, ilaçlarını veren, hastayı evinde kontrol eden sağlık çalışanlarımızdan herkesin minnet duyduğunu düşünüyorum. Hastalığa karşı her birimiz yeniden teyakkuza geçelim.

'BİLİM DÜNYASI YIL SONUNA KADAR SONUÇ ALACAĞI KONUSUNDA HEMFİKİRDİR'

Tedbirleri uygulamazsak hastalık tıpki grip gibi önü açık şekilde yayılabilir. Bugüne kadar duymayı, en çok arzu ettiğiniz şeyi söyleme vakti geldi. Tarih sonu gelmemiş savaş kaydetmemiştir. Bilimsel bilgiler bu salgının da sonuna yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren bilgilerdir. Bilim Dünyası yıl sonuna kadar sonuç alacağı konusunda hemfikirdir.

İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye oalrak aşı çalışmasını sürdürürken en erken tedarik teşebbüsümüzü başlattık.

Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Çin Sinavok aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde 3 sağlık çalışanında başlandı.

BAKAN KOCA GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI

Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6. Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en çok hasta olan iller: Kayseri %39,37, Ankara 38.84, Mersin %36.99

Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en az hasta olan iller; Kırklareli, %82.61 Edirne %73.58, Düzce %36.76



AŞI ÇALIŞMALARI

Rusya'da geliştirilen bir aşıyla müracaat oldu. 1-2 eksiği söz konusu vardı. Prekilinik çalışmaları, insan çalışmaları yapılmış. Faz 3 çalışmaları önümüzdeki zamanda yapılabilir eksiklikler giderildiğinde. Sadece 3 aşı için değil. Diğer aşılarla ilgili de yakın işbirliği içindeyiz. Erken dönemde güven duyduğumuz, sonuç aldığımız aşı konusunda temin etme içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Birden fazla ülke ve aşı için işbirliği içerisindeyseniz. Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayabileceğini, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğine inanıyorum. 13 çalışmamız var. 12 tanesi hayvan çalışmalarını bitirme durumuna geldi. Zannediyorum gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme konusunda yol alacağımız kanaatindeyim.



SOKAK KISITLAMASI OLACAK MI?

Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye için sokağa çıkmaya yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Bizim özellikle sonuç alabileceğimiz, maske ve mesafeyi çok söylüyoruz. Ama bu bulaşın en önlenmesinin kısa yolu mesafe, mesafenin korunmadığı yerde maske. Basit 2 uygulama ile sonuç alındığını biliyoruz. Hem esnek çalışma, hem ulaşımla ilgili bir takım düzenlemeler. Bu esnek çalışma ile ilgili sadece kamu değil özel sektöründe içinde olmasını Bilim Kurulu öneriyor. İlin ya da illerin durumuna göre bu kararların alınabileceğini söylüyorum.