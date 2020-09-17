Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk demeyi tercih etmiyorum” çıkışı CHP’de yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Kaftancıoğlu'nun açıklamalarıyla başlayan kavganın, buz dağının görünen yüzü olduğu ortaya çıktı. Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “CHP’yi sağa çekiyor” eleştirileri yöneltilirken, Kılıçdaroğlu’nun bu eleştiriyi yapanları “Kantin solcuları” diye nitelemesinin ardından CHP içinde sağ-sol kavgasının büyüdüğü belirtiliyor. Son olarak Atatürk tartışmasının ardından partiden kopuşların hızlandığına dikkat çekilirken, CHP'li Barış Yarkadaş binlerce CHP'linin parti yönetimine tepki için istifa ettiğini duyurdu.

"OTURUP DÜŞÜNÜLMELİ"

Yarkadaş, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin oyları ne yazık ki yüzde 19'dur. Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157, İzmir'de ise 25 bin kişinin CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Yarkadaş “Malatya'da 1.640 kişi istifa etmiş. Şanlıurfa'da 925, Tunceli'de 1.081 kişi istifa etmiş. 11 büyükşehri kazandığımız konjonktürde sadece bu birkaç şehirde 70 bin üye kaybettiysek, bunlarda üyelerimizin yüzde 3,5’ine denk geliyorsa yönetimin oturup bu istifaları düşünmesi lazım” dedi.

"SORUMLU KILIÇDAROĞLU"

CHP yönetimine bir eleştiri de Yenilik Partisi Genel Başkanı ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan geldi. CHP yönetiminin Atatürk düşmanlarını partiye yerleştirdiğini, gerçek Atatürkçüleri partiden kovduğunu ve kriminal FETÖ’cüleri alkışlattığını söyleyen Yılmaz “Yeni CHP’nin misyonu Atatürk’ün kurmuş olduğu ne varsa onları yıkmak… Bu yeni CHP yönetimin başındaki şahıs Atatürk’ü bir kalkan olarak kullanıp onun değerlerini ortadan kaldırmak istediği için, sadece kamuoyunda tartışıldığında sorun ediyor. Yoksa o da bunu sorun etmeyecek” diye konuştu.