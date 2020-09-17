Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar derin ekonomik krizle boğuşan, kurtarma paketleri ve kemer sıkma politikaları nedeniyle sık sık protestoların yaşandığı Yunanistan'ın, AB desteğiyle ayakta durabilen ekonomisine karşın yeni silah alımlarına yönelmesi tartışmaları alevlendirdi. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginliğin gölgesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 18 savaş uçağı, 4 fırkateyn, 4 helikopter satın alacaklarını ve 15 bin yeni askerî personel takviyesi yapacaklarını ifade etti. Atina yönetimi, ülkenin 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapmayı planladığını bildirdi. Ancak uzmanlar, böyle bir tabloda "Yunanistan ekonomisini yine zor bir kışın beklediğini" belirtiyor. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dimitris Tsarouhas, Yunanistan'ın ordu harcamalarını uzun süre kaydedilen düşüşün ardından yeniden artırdığını belirterek "Ekonomisi çok zor bir kışla karşı karşıya. Hükûmet, AB kurtarma fonu ile vergi indirimlerine güveniyor" diye konuştu.

YETKİLİLER ZIR CAHİL

AP'nin Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi de temelde çözümsüz Kıbrıs sorununun yattığını, AB'deki birçok yetkilinin bunu göremediğini, zaten AB'nin Kıbrıs sorunu çözülmeden 1 Mayıs 2004'te Rum kesimini üyeliğe kabul ederek çok büyük hata yaptığını söyledi. Gyöngyösi "AB, kolayca çözebilecekken sorun ithal etti. Birçok AB yetkilisi ve Avrupalı temsilci Doğu Akdeniz'deki esas sorunu göremiyor. Bu sorunları çevreleyen tarihî ve coğrafi gerçeklere olan cehalet ve anlayış seviyesini gördüğümde çok şaşırmıştım. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, AB içinde dayanışma kartını oynuyorlar. Kulübün içindeler ve Türkiye'yi tecrit etmek için uğraşıyorlar. Bence bu olabilecek en kötü strateji çünkü anlaşmazlık ne kadar derinleşirse ve durum ne kadar şiddetlenirse çözmek de o kadar zor olacak" şeklinde konuştu.

HERKES MACRON'A GÜLÜYOR

Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot, "Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Fransa'yı temsilden uzak, tutumu çok tehlikeli, tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor. Pozisyonu Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor, Batılılar anlamıyor. Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bir yandan Akdeniz'e kıyısı olmayan güçler, Rusya, BAE ve ABD desteklenip, diğer yandan Akdeniz ülkesi Türkiye düşman yapılmamalı" şeklinde konuştu.