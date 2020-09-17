Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

Siyah kurdele takınca ne olacak? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükûmete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir. Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır.